Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Постараемся, чтобы 100-летие на следующий год отмечали». Евсеев — о матче с «Зенитом»

«Постараемся, чтобы 100-летие на следующий год отмечали». Евсеев — о матче с «Зенитом»
Комментарии

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» опубликовала речь главного тренера команды Вадима Евсеева из раздевалки после матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0). Отметим, что в следующем раунде турнира бело-голубые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».

Fonbet Кубок России . 1/4 финала. Этап 2 (Путь регионов)
04 марта 2026, среда. 18:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
0 : 2
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Мрезиг – 39'     0:2 Мубарик – 45+3'    
Удаления: Лангович – 31' / нет

Видео доступно в телеграм-канале махачкалинского «Динамо».

«С победой! Поедем, посмотрим очень красивый город – Санкт-Петербург. Посмотрим, экскурсию проведём и ещё сыграем матч, на Кубок. Постараемся, чтобы 100-летие на следующий год отмечали (улыбается). Кубок, видите, такая вещь, правильно играли – гол забили, правильно играли – удаление заработали, правильно играли – ещё забили. Итак, всех с победой. Есть такое выражение из фильма «Поаплодировали, поаплодировали, закончили аплодировать». Радуемся до вечера и заканчиваем. У нас ещё чемпионат в Самаре», – сказал Евсеев в видео пресс-службы «Динамо».

Матч полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» пройдёт с 17 по 19 марта.

Материалы по теме
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android