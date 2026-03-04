«Постараемся, чтобы 100-летие на следующий год отмечали». Евсеев — о матче с «Зенитом»

Пресс-служба махачкалинского «Динамо» опубликовала речь главного тренера команды Вадима Евсеева из раздевалки после матча 1/4 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Ростовом» (2:0). Отметим, что в следующем раунде турнира бело-голубые сыграют с санкт-петербургским «Зенитом».

Видео доступно в телеграм-канале махачкалинского «Динамо».

«С победой! Поедем, посмотрим очень красивый город – Санкт-Петербург. Посмотрим, экскурсию проведём и ещё сыграем матч, на Кубок. Постараемся, чтобы 100-летие на следующий год отмечали (улыбается). Кубок, видите, такая вещь, правильно играли – гол забили, правильно играли – удаление заработали, правильно играли – ещё забили. Итак, всех с победой. Есть такое выражение из фильма «Поаплодировали, поаплодировали, закончили аплодировать». Радуемся до вечера и заканчиваем. У нас ещё чемпионат в Самаре», – сказал Евсеев в видео пресс-службы «Динамо».

Матч полуфинала Пути регионов Фонбет Кубка России с «Зенитом» пройдёт с 17 по 19 марта.