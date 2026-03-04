«Ливерпуль» может потерять около £ 120 млн, если не выйдет в Лигу чемпионов — BBC

«Ливерпуль» может недосчитаться £ 120 млн в случае непопадания в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона. Об этом сообщает BBC.

По данным источника, непопадание в главный клубный турнир Старого Света может ощутимо сократить доходы мерсисайдцев, однако финансовая ситуация в клубе по-прежнему стабильна, несмотря на внушительные траты в рамках прошлого летнего трансферного окна.

На данный момент «Ливерпуль» с 48 очками располагается на пятой строчке в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В Лиге чемпионов команда заняла третье место по итогам общего этапа и в 1/8 финала турнира сыграет с «Галатасараем».