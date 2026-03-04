Скидки
«Ливерпуль» встретится с «Рексемом» в США в рамках предсезонного тура — The Athletic

Английский «Ливерпуль» запланировал встречу с «Рексемом», клубом, принадлежащим голливудскому актёру Райану Рейнольдсу, в США в рамках предсезонного летнего тура. Об этом сообщает The Athletic.

Также у мерсисайдцев в США запланированы матчи с «Лидс Юнайтед» и «Сандерлендом». Встреча с «Рексемом» может пройти на домашнем стадионе бейсбольной команды «Нью-Йорк Янкис».

7 марта «Рексем» сыграет в 1/8 финала Кубка Англии с лондонским «Челси». На данный момент после 35 туров Чемпионшипа «Рексем» занимает шестое место в таблице с 57 очками.

«Ливерпуль» располагается на пятой строчке таблицы АПЛ с 48 очками после 29 матчей чемпионата.

