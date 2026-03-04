Результаты матчей Кубка России — 2025/2026 по футболу на 4 марта

В среду, 4 марта, прошли матчи второго этапа 1/4 финала Пути регионов и 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Кубка России на 4 марта.

Второй этап 1/4 финала Пути регионов:

«Крылья Советов» — «Оренбург» — 2:0;

«Ростов» — «Динамо» Махачкала — 0:2.

1/2 финала Пути РПЛ:

ЦСКА — «Краснодар» — 3:1.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.