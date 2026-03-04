«Манчестер Сити» — «Ноттингем Форест»: Родри вывел «горожан» вперёд на 62-й минуте

В эти минуты проходит матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречаются «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Игра проходит на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступает Даррен Ингланд. На данный момент счёт 2:1 в пользу хозяев поля. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Полузащитник «горожан» Родри вывел команду вперёд на 62-й минуте.

Счёт во встрече открыл полузащитник «Ман Сити» Антуан Семеньо на 31-й минуте. Полузащитник «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт сравнял счёт на 57-й минуте.

На данный момент «Манчестер Сити» после 28 игр занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 59 очками. Отставание от располагающегося на первой строчке «Арсенала» составляет пять очков, но у «горожан» ещё матч в запасе. «Ноттингем Форест» набрал 27 очков в текущем розыгрыше. Команда занимает 17-е место.