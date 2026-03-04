Главный тренер «Краснодара» Мусаев: такое судейство непозволительно. Давайте играть честно

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался после первого матча с ЦСКА (1:3) в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. В качестве главного арбитра игру обслуживал Алексей Сухой. На 72-й минуте защитник «быков» Джованни Гонсалес получил красную карточку.

«Не получилась игра, плохо выглядели на единоборствах, не всё получилось по прессингу. С ЦСКА даже если один человек выпадает, это сказывается. Сказалось и удаление, которого не было. Такое судейство непозволительно. Давайте играть честно. Когда остались вдесятером, создали несколько неплохих моментов, но надо играть все 90 минут», — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.