Алвес: «Краснодар» пытался спровоцировать нас, но мы не поддались
Полузащитник ПФК ЦСКА Матеус Алвес после первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:1) заявил, что игроки соперника пытались провоцировать футболистов его команды.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
«Да, Мойзес перед игрой сказал, что возможны такие провокации от «Краснодара». Возможны карточки, мы старались сохранять холодную голову. В том эпизоде не видел этого. Считаю, что «Краснодар» пытался спровоцировать нас. Мы не поддались. Нам удалось сделать так, чтобы «Краснодар» получил жёлтую карточку. Этот задел должен помочь нам в ответной игре», — передаёт слова Алвеса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
