Алвес: «Краснодар» пытался спровоцировать нас, но мы не поддались

Полузащитник ПФК ЦСКА Матеус Алвес после первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:1) заявил, что игроки соперника пытались провоцировать футболистов его команды.

«Да, Мойзес перед игрой сказал, что возможны такие провокации от «Краснодара». Возможны карточки, мы старались сохранять холодную голову. В том эпизоде не видел этого. Считаю, что «Краснодар» пытался спровоцировать нас. Мы не поддались. Нам удалось сделать так, чтобы «Краснодар» получил жёлтую карточку. Этот задел должен помочь нам в ответной игре», — передаёт слова Алвеса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.