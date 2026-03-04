Игрок ЦСКА Алвес прокомментировал победу над «Краснодаром» в КР
Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался после первой встречи с «Краснодаром» (3:1) в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
«Очень важная победа была. Сделали задел перед ответным матчем. Нельзя расслабляться и думать, что прошли «Краснодар». Фабио сказал делать свою работу. Очень рад, что мы выиграли и я забил гол.
«Краснодар» пытался сбить ритм. Для них ничья была бы удачным результатом. Они пытались сыграть на удержание и сбить ритм, но нам удалось играть в своём стиле. Старались контролировать мяч. Считаю, что очень важная победа. Хотел бы отметить Кисляка и Гаича. Мы счастливы одержать победу перед тем, как поехать в Краснодар», — передаёт слова Алвеса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
