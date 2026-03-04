Игрок ЦСКА Алвес прокомментировал победу над «Краснодаром» в КР

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался после первой встречи с «Краснодаром» (3:1) в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

«Очень важная победа была. Сделали задел перед ответным матчем. Нельзя расслабляться и думать, что прошли «Краснодар». Фабио сказал делать свою работу. Очень рад, что мы выиграли и я забил гол.

«Краснодар» пытался сбить ритм. Для них ничья была бы удачным результатом. Они пытались сыграть на удержание и сбить ритм, но нам удалось играть в своём стиле. Старались контролировать мяч. Считаю, что очень важная победа. Хотел бы отметить Кисляка и Гаича. Мы счастливы одержать победу перед тем, как поехать в Краснодар», — передаёт слова Алвеса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.