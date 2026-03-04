Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Главный тренер ЦСКА Челестини прокомментировал победу над «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Челестини прокомментировал победу над «Краснодаром»
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу над «Краснодаром» со счётом 3:1 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«С первого тайма на поле была одна команда. У нас было огромное количество моментов в каждом из таймов, просто в первом мы не забили, а во втором смогли. Но качество присутствовало всю встречу. У «Краснодара» не было моментов, мы провели большой матч, великолепнейшая игра», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответная встреча команд пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре 17 марта.

Материалы по теме
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android