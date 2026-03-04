Главный тренер ЦСКА Челестини прокомментировал победу над «Краснодаром»

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини прокомментировал победу над «Краснодаром» со счётом 3:1 в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026.

«С первого тайма на поле была одна команда. У нас было огромное количество моментов в каждом из таймов, просто в первом мы не забили, а во втором смогли. Но качество присутствовало всю встречу. У «Краснодара» не было моментов, мы провели большой матч, великолепнейшая игра», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответная встреча команд пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре 17 марта.