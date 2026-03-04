Фабио Челестини: голевой пас Кисляка на Кругового войдёт в мой рейтинг красивых голов

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после первого матча с «Краснодаром» (3:1) в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России высказался о голевой передачи полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

«Я пока не пересматривал голевой пас Кисляка. Мне посчастливилось тренировать хорошие команды. Я много видел красивых голов. И его голевой пас на Круга точно войдёт в мой рейтинг красивого. Кис — умница. Он «привёз» гол в первом тайме, но не сдулся, набрал ритм, начал вести команду вперёд. Рад с ним работать», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответная встреча команд пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре 17 марта.