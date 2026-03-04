Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Фабио Челестини: голевой пас Кисляка на Кругового войдёт в мой рейтинг красивых голов

Фабио Челестини: голевой пас Кисляка на Кругового войдёт в мой рейтинг красивых голов
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после первого матча с «Краснодаром» (3:1) в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России высказался о голевой передачи полузащитника армейцев Матвея Кисляка.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Я пока не пересматривал голевой пас Кисляка. Мне посчастливилось тренировать хорошие команды. Я много видел красивых голов. И его голевой пас на Круга точно войдёт в мой рейтинг красивого. Кис — умница. Он «привёз» гол в первом тайме, но не сдулся, набрал ритм, начал вести команду вперёд. Рад с ним работать», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответная встреча команд пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре 17 марта.

