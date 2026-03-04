Алвес: Кордоба любит общаться с соперником, судьями — в игре это его не скрасило

Полузащитник ЦСКА Матеус Алвес высказался о поведении нападающего «Краснодара» Джона Кордобы после первой встречи команд в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, которая завершилась со счётом 3:1 в пользу ЦСКА.

«Разговоры Кордобы с фанатами ЦСКА — не сюрприз для нас. Мы знаем личность Кордобы, какой он игрок. Он часто любит общаться с соперником, судьями, болельщиками. В этой игре это не скрасило его. Для нас это не было сюрпризом», — передаёт слова Алвеса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Второй матч между командами состоится 17 марта на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.