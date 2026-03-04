Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

Игрок «Краснодара» заявил, что фанаты ЦСКА кричали расистские высказывания в адрес Кордобы

Игрок «Краснодара» заявил, что фанаты ЦСКА кричали расистские высказывания в адрес Кордобы
Комментарии

Защитник «Краснодара» Валентин Пальцев заявил, что фанаты московского ЦСКА кричали расистские оскорбления в адрес нападающего команды Джона Кордобы в первом мачте 1/2 финала Фонбет Кубка России, в котором чёрно-зелёные уступили армейцам (1:3).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Во втором тайме было непонятное удаление. За что вторая жёлтая? Вы видели повтор? Пересмотрите. По мне, не было. Не люблю говорить про судей. Но в этом матче подмечу, что трибуна ЦСКА кричала расистские высказывания в адрес Кордобы. Это ненормально. Судья не реагировал. Как должен был судья отреагировать?

Успокоить болельщиков. Я считаю, что КДК должен наказать судью и болельщиков. Если такое ещё раз повторится, команда не будет играть. По мне, это ненормально.

В домашних стенах мы покажем свой футбол и не будем отпускать игру. По мне, думаю, что лучше выигрывать каждую игру и не вылетать из Кубка России», — передаёт слова Пальцева корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

