Сперцян просит рассмотреть поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма в адрес Кордобы

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян после первого матча с ЦСКА (1:3) в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России попросил рассмотреть поведение болельщиков московского клуба на предмет расизма в адрес нападающего «быков» Джона Кордобы.

«На первый план выходит не футбол. Хочется попросить, чтобы рассмотрели поведение болельщиков ЦСКА на предмет расизма по отношению к Кордобе. Много журналистов было за воротами, и они все слышали. Мы хотим, чтобы об этом знали, поэтому обратимся к руководству, чтобы они донесли», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.