Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Цирк». Эдуард Сперцян — после матча ЦСКА — «Краснодар» в Кубке России

«Цирк». Эдуард Сперцян — после матча ЦСКА — «Краснодар» в Кубке России
Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян одним словом высказался после первого матча 1/2 финала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором его команда уступила ЦСКА (1:2). Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой (Люберцы).

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Цирк», — написал Сперцян в телеграм-канале после матча, прикрепив эмодзи клоуна.

На 72-й минуте арбитр Алексей Сухой удалил с поля защитника чёрно-зелёных Джованни Гонсалеса, который вышел на замену на 61-й минуте. Первую жёлтую карточку уругваец получил на 68-й минуте. Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

