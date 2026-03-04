«Цирк». Эдуард Сперцян — после матча ЦСКА — «Краснодар» в Кубке России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян одним словом высказался после первого матча 1/2 финала Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором его команда уступила ЦСКА (1:2). Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой (Люберцы).

«Цирк», — написал Сперцян в телеграм-канале после матча, прикрепив эмодзи клоуна.

На 72-й минуте арбитр Алексей Сухой удалил с поля защитника чёрно-зелёных Джованни Гонсалеса, который вышел на замену на 61-й минуте. Первую жёлтую карточку уругваец получил на 68-й минуте. Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Команды сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.