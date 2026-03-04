Полузащитник «Краснодара» Сперцян: есть чувство усталости от судейства

Полузащитник и капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался об эпизоде с удалением защитника «быков» Джованни Гонсалеса за вторую жёлтую карточку в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с ЦСКА (1:3). Данную встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец.

«Удаление Гонсалеса – это ужас. Такого не должно быть. Не понимаю, как это происходит. Есть чувство усталости от судейства», — передаёт слова Сперцяна корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.