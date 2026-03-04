Фабио Челестини объяснил, почему Матвей Лукин не играет в основе ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Фабио Челестини после первого матча с «Краснодаром» (3:1) в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России объяснил, почему защитник Матвей Лукин не играет в основе армейцев.

«У Лукина была травма, потом была административная проблема. Поэтому он немного выбыл из тренировочного процесса. Данилов же очень хорошо работал, в товарищеских матчах он меня восхитил. Я сейчас в хорошем положении: у меня много очень хороших центральных защитников», — передаёт слова Челестини корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответная встреча команд пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре 17 марта.