Созин: ЦСКА полностью переиграл «Краснодар». Хотя будут возгласы, что гостей засудили

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о первой встрече между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, который завершился со счётом 3:1 в пользу ЦСКА.

«Мы увидели матч двух сильнейших по игре команд в России. ЦСКА с «Краснодаром» сегодня показали, мягко говоря, не весенний футбол. Так принято было говорить раньше, хотя теперь, думаю, это выражение должно уйти.

Громадное впечатление произвёл ЦСКА дома. И явно тут свою роль сыграло поражение от «Ахмата», оно пошло на пользу. «Краснодар» они переиграли полностью, хотя будут возгласы, что гостей засудили. Тем интереснее будет игра в Краснодаре – может, там, как выразился Мурад Мусаев, будет честный футбол. Лично я удаления до конца не понял, но показал Сухой эту карточку уверенно.

Вообще, первый тур РПЛ вывел арбитров на первый план. Они пока к возобновлению сезона точно не готовы. Но сегодня на первом плане всё-таки была именно игра. Уровень футбола был европейский. Ждём такого же и в чемпионате», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.