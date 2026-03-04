Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Созин: ЦСКА полностью переиграл «Краснодар». Хотя будут возгласы, что гостей засудили
Комментарии

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о первой встрече между ЦСКА и «Краснодаром» в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, который завершился со счётом 3:1 в пользу ЦСКА.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Мы увидели матч двух сильнейших по игре команд в России. ЦСКА с «Краснодаром» сегодня показали, мягко говоря, не весенний футбол. Так принято было говорить раньше, хотя теперь, думаю, это выражение должно уйти.

Громадное впечатление произвёл ЦСКА дома. И явно тут свою роль сыграло поражение от «Ахмата», оно пошло на пользу. «Краснодар» они переиграли полностью, хотя будут возгласы, что гостей засудили. Тем интереснее будет игра в Краснодаре – может, там, как выразился Мурад Мусаев, будет честный футбол. Лично я удаления до конца не понял, но показал Сухой эту карточку уверенно.

Вообще, первый тур РПЛ вывел арбитров на первый план. Они пока к возобновлению сезона точно не готовы. Но сегодня на первом плане всё-таки была именно игра. Уровень футбола был европейский. Ждём такого же и в чемпионате», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

