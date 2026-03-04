Новичок ЦСКА Рейс прокомментировал победу в матче с «Краснодаром» в КР

Бразильский новичок ЦСКА Матеус Рейс высказался о победе армейцев над «Краснодаром» (3:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой (Люберцы).

«Был очень важный матч для нас. Моя первая домашняя игра, я попытался досконально изучить соперника. Запросил видео матчей «Краснодара», вчера вечером изучал.

Мы знали, что это решающий матч. Как только начали раздаваться карточки, решили отойди оттуда, чтобы никто не получил их», — передаёт слова Рейса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.