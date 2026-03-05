«Мы тоже не видели, что арбитр не видел». «Краснодар» — о голе Алвеса с углового

Пресс-служба «Краснодара» после первого матча с ЦСКА (1:3) в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России подметила ошибку главного арбитра встречи Алексея Сухого, после которого полузащитник Матеус Алвес забил третий гол московской команды.

В телеграм-канале клуба был опубликован момент с назначенным угловым в пользу гостей на 90+2-й минуте. Благодаря ему армейцы забили третий гол в матче. При этом на повторе заметно, что мяч покидает поле от нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева.

Комментатор встречи Дмитрий Шнякин проговорил: «Сейчас удивительно. Сухой, который находился в 10-15 метрах от эпизода, почему-то посмотрел через всё поле на противоположный угол, на ассистента. Вот он там увидит, конечно». Пресс-служба клуба также написала «Мы тоже не видели, что арбитр не видел. Угловой или нет?»