«Мы тоже не видели, что арбитр не видел». «Краснодар» — о голе Алвеса с углового

Пресс-служба «Краснодара» после первого матча с ЦСКА (1:3) в рамках 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России подметила ошибку главного арбитра встречи Алексея Сухого, после которого полузащитник Матеус Алвес забил третий гол московской команды.
В телеграм-канале клуба был опубликован момент с назначенным угловым в пользу гостей на 90+2-й минуте. Благодаря ему армейцы забили третий гол в матче. При этом на повторе заметно, что мяч покидает поле от нападающего ЦСКА Тамерлана Мусаева.
Комментатор встречи Дмитрий Шнякин проговорил: «Сейчас удивительно. Сухой, который находился в 10-15 метрах от эпизода, почему-то посмотрел через всё поле на противоположный угол, на ассистента. Вот он там увидит, конечно». Пресс-служба клуба также написала «Мы тоже не видели, что арбитр не видел. Угловой или нет?»
- 5 марта 2026
-
01:02
-
00:54
-
00:36
-
00:35
-
00:31
-
00:29
-
00:29
-
00:23
-
00:22
-
00:20
-
00:15
-
00:11
-
00:03
-
00:03
- 4 марта 2026
-
23:58
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:48
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:33
-
23:33
-
23:28
-
23:27
-
23:20
-
23:18
-
23:07
-
23:04
-
22:58