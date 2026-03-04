Новичок ЦСКА Рейс: я готов помогать команде на любой позиции

Бразильский новичок московского ЦСКА Матеус Рейс после первого матча 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:1) высказался о своей адаптации в команде и выборе позиции на поле.

«Меня взяли как защитника, чтобы я играл, как сегодня. Но с «Ахматом» другая позиция необходима. Я готов помогать команде на любой позиции.

Я очень счастлив в России, я быстро адаптируюсь тут. В этом мне помогают партнёры», — передаёт слова Рейса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.