«Всем понятно, что мы переиграли «Краснодар». Кисляк — о победе ЦСКА в матче Кубка России

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о победе армейцев над «Краснодаром» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой (Люберцы).

— Самое главное, что победили. Всем понятно, что мы переиграли «Краснодар». И в первом тайме, и во втором. В первой половине не хватало чуть реализации. Но мы верили, что получится дожать. Однако не стоит расслабляться. Нас ещё ждет ответный матч. Приятно победить, но надо думать о следующей встрече.

— Давил незабитый пенальти в первом тайме?

— Не сказал бы. Играли в свой футбол, получали удовольствие, — сказал Кисляк в эфире «Матч ТВ».