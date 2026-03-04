«Всем понятно, что мы переиграли «Краснодар». Кисляк — о победе ЦСКА в матче Кубка России
Поделиться
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о победе армейцев над «Краснодаром» (3:1) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой (Люберцы).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
— Самое главное, что победили. Всем понятно, что мы переиграли «Краснодар». И в первом тайме, и во втором. В первой половине не хватало чуть реализации. Но мы верили, что получится дожать. Однако не стоит расслабляться. Нас ещё ждет ответный матч. Приятно победить, но надо думать о следующей встрече.
— Давил незабитый пенальти в первом тайме?
— Не сказал бы. Играли в свой футбол, получали удовольствие, — сказал Кисляк в эфире «Матч ТВ».
Материалы по теме
Комментарии
- 5 марта 2026
-
01:02
-
00:54
-
00:36
-
00:35
-
00:31
-
00:29
-
00:29
-
00:23
-
00:22
-
00:20
-
00:15
-
00:11
-
00:03
-
00:03
- 4 марта 2026
-
23:58
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:48
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:39
-
23:35
-
23:33
-
23:33
-
23:28
-
23:27
-
23:20
-
23:18
-
23:07
-
23:04
-
22:58