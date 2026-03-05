Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
Кисляк: когда «Краснодар» проигрывает, начинает давить на судью. Это выглядит смешно

Кисляк: когда «Краснодар» проигрывает, начинает давить на судью. Это выглядит смешно
Комментарии

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк после победы своей команды в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:1) поделился мнением о поведении футболистов «быков».

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Это больше похоже не на футбол. Я заметил такую тенденцию у «Краснодара» всегда и не только с нами: они не любят проигрывать. Когда они проигрывают, начинается такой хаос в игре, они начинают давить на судью, на соперников, останавливать ход матча. Это выглядит очень смешно со стороны. Но если они так делают, им за это не стыдно, пусть делают. Мы спокойно играем в футбол. Как раньше говорили в детстве: надо уметь проигрывать и принимать поражение достойно», — сказал Кисляк в эфире «Матч Премьер».

Агкацев тащил всё, но во втором тайме ЦСКА смял «Краснодар»! И не без судейского скандала!
Агкацев тащил всё, но во втором тайме ЦСКА смял «Краснодар»! И не без судейского скандала!
Комментарии
