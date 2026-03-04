Созин: «Краснодар» в игре с ЦСКА вёл себя вызывающе. Провоцируют судей, а потом их ругают

Футбольный эксперт Андрей Созин высказался о поражении «Краснодара» от ЦСКА (1:3) в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Игра проходила на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой (Люберцы).

«Футбол с ЦСКА был отличным, но «Краснодар» вёл себя вызывающе – всегда идут взмахи руками, крики, какие-то откидки мяча… Ощущение, что им всё дозволено – каждый свисток арбитра сопровождался недовольством.

Игра у «Краснодара» выстроена. Но, кроме игровых процессов, есть и другие компоненты матча – в том числе поведение футболистов. И даже если клуб обоснованно где-то жалуется на арбитров, так вести себя футболистам нельзя. Сначала футболисты судей провоцируют, а потом их ругают. Может, в команде тоже пересмотрят матч, увидят эти эмоции. И, прежде чем жаловаться на судей, будут больше смотреть на себя», — сказа Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.