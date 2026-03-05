Игрок ЦСКА Рейс: поражение от «Ахмата» было очень жёстким

Защитник московского ЦСКА Матеус Рейс рассказал, как на команду повлияло поражение от грозненского «Ахмата» со счётом 0:1 в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Поражение от «Ахмата» было очень жёстким. Наша ситуация ухудшилась, но мы пойдём до конца на двух фронтах. Мы должны бороться за все титулы», — передаёт слова Рейса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В последней на данной момент встрече ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В чемпионате России столичная команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует в лиге «Краснодар» с 43 очками.