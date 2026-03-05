Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Игрок ЦСКА Рейс: поражение от «Ахмата» было очень жёстким

Игрок ЦСКА Рейс: поражение от «Ахмата» было очень жёстким
Комментарии

Защитник московского ЦСКА Матеус Рейс рассказал, как на команду повлияло поражение от грозненского «Ахмата» со счётом 0:1 в рамках 19-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 19-й тур
01 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
ЦСКА
Москва
1:0 Самородов – 4'    

«Поражение от «Ахмата» было очень жёстким. Наша ситуация ухудшилась, но мы пойдём до конца на двух фронтах. Мы должны бороться за все титулы», — передаёт слова Рейса корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В последней на данной момент встрече ЦСКА обыграл «Краснодар» (3:1) в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В чемпионате России столичная команда занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 36 очков. Лидирует в лиге «Краснодар» с 43 очками.

Материалы по теме
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Топ-клубам не угнаться за «Бенфикой». Как она зарабатывает на игроках больше всех в мире?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android