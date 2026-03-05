Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
23:00 Мск
Брайтон — Арсенал, результат матча 4 марта 2026, счет 0:1, 29-й тур АПЛ 2025/2026

«Арсенал» победил «Брайтон» в 29-м туре АПЛ благодаря быстрому голу Букайо Саки
Комментарии

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Брайтон» и «Арсенал». Команды играли на стадионе «Американ Экспресс» (Брайтон энд Хоув, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Крис Кавана из Ланкашира (Англия). Победу со счётом 1:0 праздновали футболисты лондонского клуба.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
04 марта 2026, среда. 22:30 МСК
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Окончен
0 : 1
Арсенал
Лондон
0:1 Сака – 9'    

На девятой минуте вингер «пушкарей» Букайо Сака открыл счёт в матче с передачи защитника Юрриена Тимбера.

«Арсенал» занимает первое место в турнирной таблице АПЛ с 67 очками в 30 играх. Отрыв от располагающегося на второй строчке «Манчестер Сити», у которого остаётся игра в запасе, составляет семь очков. «Брайтон» набрал 37 очков в текущем розыгрыше. Команда занимает 13-е место.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
