«Закономерная победа». Дзагоев — о матче ЦСКА с «Краснодаром» в Кубке России
Бывший футболист московского ЦСКА и национальной команды России Алан Дзагоев поделился впечатлениями от победы армейцев в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:1).
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
«Очень интересная игра, с кучей моментов, по накалу и антуражу было топ! Закономерная победа, на мой взгляд. Начали хорошо, были моменты для взятия ворот, но опять пропустили первыми, к сожалению. Дальше показали характер и мастерство, всех нас с победой!» — написал Дзагоев в телеграм-канале.
Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.
