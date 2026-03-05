«Закономерная победа». Дзагоев — о матче ЦСКА с «Краснодаром» в Кубке России

Бывший футболист московского ЦСКА и национальной команды России Алан Дзагоев поделился впечатлениями от победы армейцев в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром» (3:1).

«Очень интересная игра, с кучей моментов, по накалу и антуражу было топ! Закономерная победа, на мой взгляд. Начали хорошо, были моменты для взятия ворот, но опять пропустили первыми, к сожалению. Дальше показали характер и мастерство, всех нас с победой!» — написал Дзагоев в телеграм-канале.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.