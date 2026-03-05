Скидки
Марсель — Тулуза. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Астон Вилла — Челси, результат матча 4 марта 2026, счет 1:4, 29-й тур АПЛ 2025/2026

«Челси» одержал волевую разгромную победу над «Астон Виллой» в АПЛ, Педро оформил хет-трик
Комментарии

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Астон Вилла» и «Челси». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт (Австралия). Победу со счётом 4:1 праздновали футболисты лондонского клуба.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
04 марта 2026, среда. 22:30 МСК
Астон Вилла
Бирмингем
Окончен
1 : 4
Челси
Лондон
1:0 Луис – 2'     1:1 Педро – 35'     1:2 Педро – 45+6'     1:3 Палмер – 55'     1:4 Педро – 64'    

На второй минуте полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис открыл счёт в матче. На 35-й минуте форвард «Челси» Жоао Педро восстановил равенство в счёте. На 41-й минуте гол нападающего хозяев Олли Уоткинса был отменён после вмешательства VAR. На 45+6-й минуте Педро вывел «пенсионеров» вперёд. На 55-й минуте полузащитник Коул Палмер забил третий гол «Челси» с передачи Педро. На 64-й минуте Педро оформил хет-трик и довёл преимущество до крупного.

Благодаря победе в очном «Челси» сократил отставание от «Астон Виллы» в турнирной таблице до трёх очков. «Синие» набрали в 29 турах 48 очков и занимают пятое место. Бирмингемцы располагаются на четвёртой строчке с 51 очком.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Комментарии
