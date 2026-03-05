«Челси» одержал волевую разгромную победу над «Астон Виллой» в АПЛ, Педро оформил хет-трик

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Астон Вилла» и «Челси». Команды играли на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме (Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Джарред Джиллетт (Австралия). Победу со счётом 4:1 праздновали футболисты лондонского клуба.

На второй минуте полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис открыл счёт в матче. На 35-й минуте форвард «Челси» Жоао Педро восстановил равенство в счёте. На 41-й минуте гол нападающего хозяев Олли Уоткинса был отменён после вмешательства VAR. На 45+6-й минуте Педро вывел «пенсионеров» вперёд. На 55-й минуте полузащитник Коул Палмер забил третий гол «Челси» с передачи Педро. На 64-й минуте Педро оформил хет-трик и довёл преимущество до крупного.

Благодаря победе в очном «Челси» сократил отставание от «Астон Виллы» в турнирной таблице до трёх очков. «Синие» набрали в 29 турах 48 очков и занимают пятое место. Бирмингемцы располагаются на четвёртой строчке с 51 очком.