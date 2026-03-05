Скидки
Гамбург — Байер, результат матча 4 марта 2026, счет 0:1, 17-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Байер» минимально обыграл «Гамбург» в перенесённом матче 17-го тура Бундеслиги
Завершён перенесённый матч 17-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Гамбург» и леверкузенский «Байер». Встреча состоялась на стадионе «Фолькспаркштадион» (Гамбург, Германия). В качестве главного арбитра матча выступил Сёрен Шторкс. Игра закончилась победой гостей со счётом 1:0.

Германия — Бундеслига . 17-й тур
04 марта 2026, среда. 22:30 МСК
Гамбург
Гамбург
Окончен
0 : 1
Байер
Леверкузен
0:1 Кофане – 73'    

Единственный гол во встрече забил Кристиан Кофане. Нападающий леверкузенской команды отличился во втором тайме на 73-й минуте.

После этой игры «Гамбург» с 26 очками занимает 11-е место в турнирной таблице высшего дивизиона чемпионата Германии, «Байер» с 43 очками располагается на шестой строчке. Лидирует в лиге мюнхенская «Бавария», в активе которой 63 очка.

Календарь матчей Бундеслиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Бундеслиги сезона-2025/2026
