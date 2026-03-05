Скидки
Главная Футбол Новости

«Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест» сыграли вничью в матче 29-го тура АПЛ

Комментарии

Завершился матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Ноттингем Форест». Игра проходила на стадионе «Этихад» (Манчестер, Англия). В качестве главного арбитра встречи выступил Даррен Ингланд. Матч закончился ничейным результатом – 2:2.

Англия — Премьер-лига . 29-й тур
04 марта 2026, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 2
Ноттингем Форест
Ноттингем
1:0 Семеньо – 31'     1:1 Гиббс-Уайт – 56'     2:1 Родри – 62'     2:2 Андерсон – 76'    

Счёт во встрече открыл полузащитник «Ман Сити» Антуан Семеньо на 31-й минуте. Хавбек «Ноттингем Форест» Морган Гиббс-Уайт сравнял счёт на 56-й минуте. Спустя шесть минут полузащитник «горожан» Родри снова вывел свою команду вперёд. Хавбек «Ноттингем Форест» Эллиот Андерсон сравнял счёт на 76-й минуте и установил окончательный счёт в матче.

На данный момент «Манчестер Сити» после 29 игр занимает второе место в турнирной таблице АПЛ с 60 очками. «Ноттингем Форест» набрал 28 очков в текущем розыгрыше. Команда занимает 17-е место.

Календарь английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица английской Премьер-лиги сезона-2025/2026
