Мурад Мусаев: Козлов нарисовал удаление? Нарисовал арбитр, а не Данила Козлов
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о полузащитнике московского ЦСКА Даниле Козлове в контексте эпизода с удалением защитника «быков» Джованни Гонсалеса за вторую жёлтую карточку в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с армейцами (1:3). Данную встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
— Козлов нарисовал удаление. Это его стиль или вы обидели его чем-то?
— Нарисовал арбитр, а не Данила Козлов, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.
