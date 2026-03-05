Мурад Мусаев: Козлов нарисовал удаление? Нарисовал арбитр, а не Данила Козлов

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев высказался о полузащитнике московского ЦСКА Даниле Козлове в контексте эпизода с удалением защитника «быков» Джованни Гонсалеса за вторую жёлтую карточку в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с армейцами (1:3). Данную встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим из Люберец.

— Козлов нарисовал удаление. Это его стиль или вы обидели его чем-то?

— Нарисовал арбитр, а не Данила Козлов, — передаёт слова Мусаева корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.