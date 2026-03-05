«Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью в полуфинале Кубка Италии, забив дважды в концовке

Завершился первый матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 между римским «Лацио» и «Аталантой» из Бергамо. Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джанлука Манганьелло. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2

На восьмой минуте гол нападающего «Аталанты» Николы Крстовича был отменён из-за офсайда после вмешательства VAR. На 47-й минуте полузащитник «Лацио» Фисайо Деле-Баширу открыл счёт в матче. На 51-й минуте хавбек Марио Пашалич сравнял счёт. На 87-й минуте нападающий римлян Булайе Диа вновь вывел свою команду вперёд. На 90-й минуте полузащитник Юнус Муса восстановил равенство.

Ответный матч состоится в Бергамо. Игра запланирована на среду, 22 апреля. В другом полуфинале соперничают «Комо» и «Интер». Счёт в противостоянии после первой встречи — 0:0.