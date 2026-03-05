Скидки
Лацио — Аталанта, результат матча 4 марта 2026, счет 2:2, 1/2 финала Кубка Италии 2025/2026

«Лацио» и «Аталанта» сыграли вничью в полуфинале Кубка Италии, забив дважды в концовке
Завершился первый матч 1/2 финала Кубка Италии сезона-2025/2026 между римским «Лацио» и «Аталантой» из Бергамо. Команды играли на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Джанлука Манганьелло. Игра завершилась результативной ничьей — 2:2

Кубок Италии . 1/2 финала. 1-й матч
04 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Лацио
Рим
Окончен
2 : 2
Аталанта
Бергамо
1:0 Деле-Баширу – 47'     1:1 Пашалич – 51'     2:1 Диа – 87'     2:2 Муса – 90'    

На восьмой минуте гол нападающего «Аталанты» Николы Крстовича был отменён из-за офсайда после вмешательства VAR. На 47-й минуте полузащитник «Лацио» Фисайо Деле-Баширу открыл счёт в матче. На 51-й минуте хавбек Марио Пашалич сравнял счёт. На 87-й минуте нападающий римлян Булайе Диа вновь вывел свою команду вперёд. На 90-й минуте полузащитник Юнус Муса восстановил равенство.

Ответный матч состоится в Бергамо. Игра запланирована на среду, 22 апреля. В другом полуфинале соперничают «Комо» и «Интер». Счёт в противостоянии после первой встречи — 0:0.

Календарь Кубка Италии сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Италии сезона-2025/2026
