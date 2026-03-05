«Ньюкасл Юнайтед» в меньшинстве вырвал победу над «Манчестер Юнайтед» в 29-м туре АПЛ

Окончен матч 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Юнайтед». Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «сорок». Встреча состоялась на стадионе «Сент-Джеймс Парк» (Ньюкасл-апон-Тайн). В качестве главного арбитра матча выступил Питер Бэнкс из Мерсисайда.

У хозяев поля на 45+1-й минуте за две жёлтые карточки был удалён Джейкоб Рэмси. Энтони Гордон реализовал пенальти на 45+6-й минуте и вывел «сорок» вперёд. Каземиро на 45+9-й минуте сравнял счёт. Победный гол на 90-й минуте забил Уильям Осула.

После этой игры «Ньюкасл Юнайтед» с 39 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице высшего дивизиона английского первенства, «Манчестер Юнайтед» с 51 очком располагается на третьей строчке.

В следующем туре «сороки» 14 марта на выезде сыграют с «Челси», «красные дьяволы» 15 марта примут «Астон Виллу».