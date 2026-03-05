Скидки
Главная Футбол Новости

Реал Сосьедад — Атлетик Бильбао, результат матча 4 марта 2026, счет 1:0, полуфинал Кубка Испании 2025/2026

«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» из Бильбао и вышел в финал Кубка Испании
Комментарии

Завершился ответный матч полуфинала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Кубок Испании . 1/2 финала
04 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Окончен
1 : 0
Атлетик Б
Бильбао
1:0 Оярсабаль – 87'    

Единственный гол во встрече забил нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, успешно реализовав 11-метровый удар на 87-й минуте.

Первый матч команд состоялся 11 февраля на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао и закончился победой «Реала Сосьедад» со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч клуб из Сан-Себастьяна обыграл «Атлетик» со счётом 2:0 и вышел в финал Кубка Испании, где встретится с мадридским «Атлетико».

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.

Календарь Кубка Испании сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Испании сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Футбол
