«Реал Сосьедад» обыграл «Атлетик» из Бильбао и вышел в финал Кубка Испании

Завершился ответный матч полуфинала Кубка Испании сезона-2025/2026, в котором встречались «Реал Сосьедад» и «Атлетик» из Бильбао. Игра проходила на стадионе «Реале Арена» (Сан-Себастьян, Испания). Матч закончился со счётом 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол во встрече забил нападающий «Реала Сосьедад» Микель Оярсабаль, успешно реализовав 11-метровый удар на 87-й минуте.

Первый матч команд состоялся 11 февраля на стадионе «Сан-Мамес Баррия» в Бильбао и закончился победой «Реала Сосьедад» со счётом 1:0. Таким образом, по сумме двух встреч клуб из Сан-Себастьяна обыграл «Атлетик» со счётом 2:0 и вышел в финал Кубка Испании, где встретится с мадридским «Атлетико».

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб одолел мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.