Мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад» сыграют в финале Кубка Испании — 2025/2026

Определились финалисты Кубка Испании сезона-2025/2026. В решающем матче турнира сыграют мадридский «Атлетико» и «Реал Сосьедад». Встреча пройдёт 18 апреля на стадионе «Олимпико де Севилья — Ла Картуха» в Севилье.

Кубок Испании . Финал Кубок Испании . Финал 18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК Атлетико М Мадрид Не начался Реал Сосьедад Сан-Себастьян Кто победит в основное время? П1 X П2

Команда Диего Симеоне выбила «Барселону» из розыгрыша турнира по итогам двух полуфинальных матчей (4:0, 0:3). Мадридский клуб вышел в финал соревнования впервые с 2013 года — тогда он завоевал трофей, победив «Реал» (2:1). «Атлетико» выигрывал этот трофей 10 раз.

«Реал Сосьедад» на стадии полуфинала одолел «Атлетик» из Бильбао. Команда из Сан-Себастьяна брала Кубок Испании трижды: в 1909, 1987 и 2020 годах.

«Барселона» — действующий обладатель Кубка Испании по футболу. В финале турнира 26 апреля 2025 года каталонский клуб победил мадридский «Реал» в дополнительное время со счётом 3:2.