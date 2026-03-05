Скидки
Марсель — Тулуза, результат матча 5 марта 2026, счет 1:1, 4:3 пен., 1/4 финала Кубка Франции 2025/2026

«Марсель» уступил в серии пенальти «Тулузе» и не смог выйти в полуфинал Кубка Франции
Комментарии

Завершился матч 1/4 финала Кубка Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Тулуза». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). Основное время закончилось вничью со счётом 2:2, а в серии послематчевых 11-метровых ударов точнее были гости — 4:3.

Кубок Франции . 1/4 финала
04 марта 2026, среда. 23:00 МСК
Марсель
Марсель
Окончен
2 : 2
3 : 4
Тулуза
Тулуза
1:0 Гринвуд – 2'     1:1 Гбоу – 13'     2:1 Пайшао – 56'     2:2 Крессуэлл – 60'    

На второй минуте встречи вингер провансальцев Мэйсон Гринвуд реализовал пенальти. Через 11 минут нападающий гостей Янн Гбоу сравнял счёт. На 56-й минуте форвард «Марсель» Игор Пайшао вновь вывел хозяев вперёд. Но через четыре минуты защитник Чарли Крессуэлл восстановил паритет в матче. В серии послематчевых ударов с «точки» реализация была лучше у «фиолетовых». Решающий удар исполнил Пап Диоп.

На данный момент известны три из четырёх участников полуфинала Кубка Франции. Помимо «Тулузы», до данной стадии добрались «Страсбург» и «Ницца».

Календарь Кубка Франции сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2025/2026
