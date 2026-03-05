«Марсель» уступил в серии пенальти «Тулузе» и не смог выйти в полуфинал Кубка Франции

Завершился матч 1/4 финала Кубка Франции сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Тулуза». Игра проходила на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). Основное время закончилось вничью со счётом 2:2, а в серии послематчевых 11-метровых ударов точнее были гости — 4:3.

На второй минуте встречи вингер провансальцев Мэйсон Гринвуд реализовал пенальти. Через 11 минут нападающий гостей Янн Гбоу сравнял счёт. На 56-й минуте форвард «Марсель» Игор Пайшао вновь вывел хозяев вперёд. Но через четыре минуты защитник Чарли Крессуэлл восстановил паритет в матче. В серии послематчевых ударов с «точки» реализация была лучше у «фиолетовых». Решающий удар исполнил Пап Диоп.

На данный момент известны три из четырёх участников полуфинала Кубка Франции. Помимо «Тулузы», до данной стадии добрались «Страсбург» и «Ницца».