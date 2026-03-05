Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны три из четырёх полуфиналистов Кубка Франции — 2025/2026, в четвёрке может оказаться лишь 1 команда из топ-5 Лиги 1

Определились три из четырёх полуфиналистов Кубка Франции — 2025/2026
Комментарии

Завершились три из четырёх матчей 1/4 финала Кубка Франции сезона-2025/2026. Таким образом, стали известны три из четырёх полуфиналистов соревнования.

Ими стали «Тулуза», «Страсбург» и «Ницца». Четвёртый участник 1/2 финала определится сегодня, 5 марта, после игры «Лиона» и «Ланса». Таким образом, исходя из текущего положения команд в Лиге 1, в четвёрке сильнейших данного турнира окажется лишь одна команда из топ-5 турнирной таблицы — «Лион» или «Ланс». «Страсбург» располагается на восьмой строчке, «Тулуза» — 11-я, а «Ницца» — 15-я.

Напомним, в 1/4 финала соревнования «Тулуза» была сильнее «Марселя» (2:2, 4:3 пен.), «Страсбург» переиграл «Реймс» (2:1), а «Ницца» в упорной борьбе одолела «Лорьян» (0:0, 6:5 пен.). Действующий победитель Кубка Франции — «ПСЖ», однако в текущем розыгрыше команда Луиса Энрике завершила своё выступление ещё на стадии 1/16 финала.

Календарь Кубка Франции сезона-2025/2026
Турнирная сетка Кубка Франции сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Марсель» уступил в серии пенальти «Тулузе» и не смог выйти в полуфинал Кубка Франции
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android