Определились три из четырёх полуфиналистов Кубка Франции — 2025/2026

Завершились три из четырёх матчей 1/4 финала Кубка Франции сезона-2025/2026. Таким образом, стали известны три из четырёх полуфиналистов соревнования.

Ими стали «Тулуза», «Страсбург» и «Ницца». Четвёртый участник 1/2 финала определится сегодня, 5 марта, после игры «Лиона» и «Ланса». Таким образом, исходя из текущего положения команд в Лиге 1, в четвёрке сильнейших данного турнира окажется лишь одна команда из топ-5 турнирной таблицы — «Лион» или «Ланс». «Страсбург» располагается на восьмой строчке, «Тулуза» — 11-я, а «Ницца» — 15-я.

Напомним, в 1/4 финала соревнования «Тулуза» была сильнее «Марселя» (2:2, 4:3 пен.), «Страсбург» переиграл «Реймс» (2:1), а «Ницца» в упорной борьбе одолела «Лорьян» (0:0, 6:5 пен.). Действующий победитель Кубка Франции — «ПСЖ», однако в текущем розыгрыше команда Луиса Энрике завершила своё выступление ещё на стадии 1/16 финала.