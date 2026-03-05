«Пережил одни из самых страшных дней в жизни». Защитник Швейцарии — о ситуации в ОАЭ

Швейцарский защитник английского «Ньюкасл Юнайтед» Фабиан Шер рассказал о пережитом после поездки в ОАЭ, где проходил реабилитацию после травмы. 34-летний футболист опубликовал фото из укрытия.

Фото: Соцсети Фабиана Шера

«Я пережил одни из самых страшных дней в своей жизни. К сожалению, своими глазами увидел, что происходит на Ближнем Востоке. Я был там в рамках восстановительного процесса и рад, что нашёл безопасный способ вернуться домой. То, что мы пережили там, и происходящее сейчас действительно пугает. Надеюсь, помощь дойдёт до всех, кто в ней нуждается в пострадавших районах», — написал Шер на своей странице в соцсетях.

Ранее стало известно, что вооружённые силы Израиля и США нанесли удары по территории Ирана и объявили о начале военной операции. В ответ Иран провёл ответные удары, в том числе по американским военным объектам в Персидском заливе и регионе.