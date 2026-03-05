Бруну Фернандеш вплотную приблизился к рекорду «МЮ» в истории АПЛ

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился результативной передачей в матче в матче 29-го тура Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:2) и вошёл в историю клуба по этому показателю.

Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, данный ассист стал для португальца 14-м в нынешнем сезоне АПЛ. Больше за «красных дьяволов» за сезон в АПЛ делал только Дэвид Бекхэм. У него было 15 голевых передач в сезоне-1999/2000.

В нынешнем сезоне во всех турнирах португалец принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.