Бруну Фернандеш вплотную приблизился к рекорду «МЮ» в истории АПЛ

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш отметился результативной передачей в матче в матче 29-го тура Премьер-лиги с «Ньюкасл Юнайтед» (1:2) и вошёл в историю клуба по этому показателю.
Как сообщает телеграм-канал Opta Sports, данный ассист стал для португальца 14-м в нынешнем сезоне АПЛ. Больше за «красных дьяволов» за сезон в АПЛ делал только Дэвид Бекхэм. У него было 15 голевых передач в сезоне-1999/2000.
В нынешнем сезоне во всех турнирах португалец принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился семью голами и 15 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 40 млн.
- 5 марта 2026
-
03:58
-
03:48
-
03:42
-
02:57
-
02:46
-
02:38
-
01:46
-
01:21
-
01:19
-
01:15
-
01:02
-
00:54
-
00:36
-
00:35
-
00:31
-
00:29
-
00:29
-
00:23
-
00:22
-
00:20
-
00:15
-
00:11
-
00:03
-
00:03
- 4 марта 2026
-
23:58
-
23:52
-
23:51
-
23:51
-
23:48
-
23:47
-
23:44
-
23:43
-
23:42
-
23:39
-
23:39