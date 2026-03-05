«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение при Майкле Кэррике
«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:2 в матче 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, данное поражение стало первым для «красных дьяволов» при исполняющем обязанности главного тренера Майкле Кэррике.
Англия — Премьер-лига . 29-й тур
04 марта 2026, среда. 23:15 МСК
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Окончен
2 : 1
Манчестер Юнайтед
Манчестер
1:0 Гордон – 45+6' 1:1 Каземиро – 45+9' 2:1 Осула – 90'
Удаления: Рэмси – 45+1' / нет
До встречи с «сороками» команда под руководством англичанина смогла добиться шести побед в АПЛ, а также сыграла один раз вничью, поднявшись на третье место в турнирной таблице.
Кроме того, Кэррик был во главе «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2021/2022 перед назначением Ральфа Рангника. Тогда в трёх матчах манкунианцы одержали две победы и один раз сыграли вничью.
