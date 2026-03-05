«Манчестер Юнайтед» потерпел первое поражение при Майкле Кэррике

«Манчестер Юнайтед» проиграл «Ньюкасл Юнайтед» со счётом 1:2 в матче 29-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. Таким образом, данное поражение стало первым для «красных дьяволов» при исполняющем обязанности главного тренера Майкле Кэррике.

До встречи с «сороками» команда под руководством англичанина смогла добиться шести побед в АПЛ, а также сыграла один раз вничью, поднявшись на третье место в турнирной таблице.

Кроме того, Кэррик был во главе «Манчестер Юнайтед» в сезоне-2021/2022 перед назначением Ральфа Рангника. Тогда в трёх матчах манкунианцы одержали две победы и один раз сыграли вничью.