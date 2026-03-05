Сперцян хватался за голову, Лусиано бросал Пальцева на газон. Яркие кадры победы ЦСКА

4 марта на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве прошёл первый матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором ЦСКА принимал «Краснодар». В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алексей Сухой. Волевую победу со счётом 3:1 одержали армейцы.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Краснодар» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.

На 22-й минуте нападающий «быков» Мозес Кобнан открыл счёт в матче. На 54-й минуте вингер ЦСКА Кирилл Глебов восстановил равенство в счёте. На 68-й минуте защитник армейцев Данил Круговой вывел свою команду вперёд.

На 72-й минуте защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес получил вторую жёлтую карточку и покинул поле. На 90+3-й минуте бразилец Матеус Алвес забил третий гол ЦСКА после подачи с углового.

Ответный матч состоится во вторник, 17 марта, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.