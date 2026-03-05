«Кисляк «привёз» первый гол». Гришин высказался о победе ЦСКА в игре Кубка с «Краснодаром»

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре армейцев в матче с «Краснодаром» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:1.

«ЦСКА проехался катком по «Краснодару». Матвей Кисляк «привёз» первый гол, но затем исправился. Нужно отдать должное москвичам. После игры с «Ахматом» они показали, что на ходу. Если они так продолжат, то будут претендентами на Кубок и высокие места в чемпионате России», — сказал Гришин в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.