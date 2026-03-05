Фабио Челестини обратился к игрокам ЦСКА в раздевалке после победы над «Краснодаром»

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини выступил с эмоциональной речью в раздевалке после победы над «Краснодаром» в домашнем матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026.

«Ребята, вы меня осчастливили. Когда я вижу, что моя команда так играет, я счастлив. Мы могли бы больше голов забить, но это футбол. Когда вы так играете, вы просто неудержимы. Когда вы всю свою энергию на поле отдаете, вы вообще неудержимы. Вы должны осознавать, что если вы так играете, с таким духом, с таким желанием, с такими амбициями, никто нас не остановит. Мы неудержимы, никто нас не остановит. Но это надо постоянно, постоянно, каждые три дня нужно повторять, воспроизводить. Это самое сложное.

Но я вам сказал: восемь матчей, восемь матчей мы должны решить. Восемь. Вот с таким духом, вот с таким качеством. Качество у вас есть. Это ежедневная работа, каждый день, все вместе, командная работа. В воскресенье матч, в воскресенье матч, в воскресенье три очка, три очка. В воскресенье надо пойти их задавить, затоптать. В воскресенье мы не дадим им ускользнуть от нас. Потому что если я кайфую за полем, я знаю, что вы еще больше кайфуете на поле. И об этом идет речь. Поэтому поздравляю, всех с победой. Особенно за эту вашу отдачу, за то, как вы играли. Победа — да, но мне больше дух ваш понравился. Поэтому поздравляю всех, хорошего восстановления, через три дня у нас следующий матч», — сказал Челестини в видео из раздевалки армейцев, опубликованном в телеграм-канале Кубка России.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.