Стало известно, кого Кубок России признал лучшим игроком матча ЦСКА — «Краснодар»
Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признан лучшим игроком первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1, а хавбек отметился двумя ассистами.
Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22' 1:1 Глебов – 54' 2:1 Круговой – 68' 3:1 Алвес – 90+3'
Удаления: нет / Гонсалес – 72'
«Две шикарные голевые + награда лучшему игроку матча. Матвей Кисляк мог бы преподавать геометрию, но, к счастью, выбрал футбол», — написано в телеграм-канале Кубка России.
Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В РПЛ красно-синие идут на четвёртой строчке в турнирной таблице. У команды Фабио Челестини 36 очков после 19 туров. «Быки» возглавляют чемпионат России с 43 очками.
