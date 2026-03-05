Стало известно, кого Кубок России признал лучшим игроком матча ЦСКА — «Краснодар»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк признан лучшим игроком первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:1, а хавбек отметился двумя ассистами.

«Две шикарные голевые + награда лучшему игроку матча. Матвей Кисляк мог бы преподавать геометрию, но, к счастью, выбрал футбол», — написано в телеграм-канале Кубка России.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В РПЛ красно-синие идут на четвёртой строчке в турнирной таблице. У команды Фабио Челестини 36 очков после 19 туров. «Быки» возглавляют чемпионат России с 43 очками.