Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Гениальный гол, гениальное открывание». Акинфеев вручил Круговому рыбокепку

«Гениальный гол, гениальное открывание». Акинфеев вручил Круговому рыбокепку
Комментарии

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев подарил одноклубнику Данилу Круговому кепку с рыбой после первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу армейского клуба.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Друзья, ну что, вот и завершился матч. Кубковая победа с хорошим результатом. Конечно, хотелось бы больше голов забить перед ответным матчем. Но я думаю, что болельщики радостные, я тоже радостный!

У меня был немножко другой кандидат. Круг, извини! У меня был в кандидатах или Круг, или Слава Тороп. Я больше склонялся к Славе, но гениальный гол, гениальное открывание всё-таки переломили чашу весов в сторону Дани Кругового. Рыбалка близко уже, друзья», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Публикацию с видео Акинфеев подписал так: «Сегодня можно много, кого отметить и наградить почётной кепкой! В ожесточенной борьбе побеждает Кругиньо. Всех с победой в первом домашнем матче в 2026».

Напомним, перед стартом сезона Игорь Акинфеев объявил, что будет вручать специальный приз лучшему, по своему мнению, игроку ЦСКА после каждой игры. Круговой во встрече с красно-белыми отметился голом. Это его третья рыбокепка в текущем сезоне.

Материалы по теме
«Жаль проигрывать матч из-за плохого старта». Тренер «Спартака» — о дерби с ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android