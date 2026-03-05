«Гениальный гол, гениальное открывание». Акинфеев вручил Круговому рыбокепку

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев подарил одноклубнику Данилу Круговому кепку с рыбой после первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России с «Краснодаром». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу армейского клуба.

«Друзья, ну что, вот и завершился матч. Кубковая победа с хорошим результатом. Конечно, хотелось бы больше голов забить перед ответным матчем. Но я думаю, что болельщики радостные, я тоже радостный!

У меня был немножко другой кандидат. Круг, извини! У меня был в кандидатах или Круг, или Слава Тороп. Я больше склонялся к Славе, но гениальный гол, гениальное открывание всё-таки переломили чашу весов в сторону Дани Кругового. Рыбалка близко уже, друзья», — сказал Акинфеев в видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Публикацию с видео Акинфеев подписал так: «Сегодня можно много, кого отметить и наградить почётной кепкой! В ожесточенной борьбе побеждает Кругиньо. Всех с победой в первом домашнем матче в 2026».

Напомним, перед стартом сезона Игорь Акинфеев объявил, что будет вручать специальный приз лучшему, по своему мнению, игроку ЦСКА после каждой игры. Круговой во встрече с красно-белыми отметился голом. Это его третья рыбокепка в текущем сезоне.