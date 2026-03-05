Круговой обратился к болельщикам после победы ЦСКА в матче Кубка с «Краснодаром»

Защитник ПФК ЦСКА Данил Круговой обратился к болельщикам по итогам первого полуфинального матча Пути РПЛ Кубка России. Накануне армейцы на своём поле обыграли «Краснодар». Игра завершилась со счётом 3:1. Круговой отметился победным голом в данной встрече.

«Болельщики, всех с победой! Всем спасибо большое, кто пришёл! Вас было очень много, вас было слышно! Увидимся совсем скоро! Всех с победой», — сказал Данил Круговой видео, опубликованном в своём телеграм-канале.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В следующей встрече армейцы сыграют с московским «Динамо» в дерби, которое пройдёт 8 марта.