Генич отреагировал на уверенную победу ЦСКА в матче Кубка России с «Краснодаром»

Известный российский комментатор и телеведущий Константин Генич поделился эмоциями в связи с уверенной победой московского ЦСКА в матче с «Краснодаром» в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1.

«Великолепный ЦСКА. Просто [огонь]», — написал Генич в своём телеграм-канале, добавив эмодзи огня и аплодисментов.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В следующей встрече уже в рамках РПЛ армейцы сыграют с московским «Динамо» в дерби, которое пройдёт 8 марта. В чемпионате России красно-синие идут на четвёртой строчке в турнирной таблице. У команды Фабио Челестини 36 очков после 19 туров.