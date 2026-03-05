Скидки
Генич отреагировал на уверенную победу ЦСКА в матче Кубка России с «Краснодаром»

Комментарии

Известный российский комментатор и телеведущий Константин Генич поделился эмоциями в связи с уверенной победой московского ЦСКА в матче с «Краснодаром» в первом полуфинале Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026. Встреча завершилась со счётом 3:1.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«Великолепный ЦСКА. Просто [огонь]», — написал Генич в своём телеграм-канале, добавив эмодзи огня и аплодисментов.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В следующей встрече уже в рамках РПЛ армейцы сыграют с московским «Динамо» в дерби, которое пройдёт 8 марта. В чемпионате России красно-синие идут на четвёртой строчке в турнирной таблице. У команды Фабио Челестини 36 очков после 19 туров.

