Главная Футбол Новости

«Кордобу и Сперцяна не было видно». Никитин — о победе ЦСКА в игре Кубка с «Краснодаром»

Комментарии

Бывший футболист «Уфы» Алексей Никитин поделился мыслями о результате встречи между московским ЦСКА и «Краснодаром» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-синих.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

«ЦСКА так мощно сыграл, что «Краснодар» не был похож сам на себя. Даже выход основных игроков ничего не изменил. Кордобу, Сперцяна не было видно. ЦСКА был на кураже. У них был ансамбль, из которого никто не выпадал. Для них важно, что был забит третий гол», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

