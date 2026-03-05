«Кордобу и Сперцяна не было видно». Никитин — о победе ЦСКА в игре Кубка с «Краснодаром»

Бывший футболист «Уфы» Алексей Никитин поделился мыслями о результате встречи между московским ЦСКА и «Краснодаром» в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счётом 3:1 в пользу красно-синих.

«ЦСКА так мощно сыграл, что «Краснодар» не был похож сам на себя. Даже выход основных игроков ничего не изменил. Кордобу, Сперцяна не было видно. ЦСКА был на кураже. У них был ансамбль, из которого никто не выпадал. Для них важно, что был забит третий гол», — сказал Никитин в эфире «Матч ТВ».

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.