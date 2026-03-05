Скидки
Дэвид Бекхэм трогательно поздравил отказавшегося общаться с семьёй сына с 27-летием

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед», «Реала» и сборной Англии, а ныне владелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм опубликовал трогательные посты в соцсетях, посвящённые сыну Бруклину, которому 4 марта 2026 года исполнилось 27 лет.

«Сегодня 27. С днем рождения, Баст. Мы тебя любим», — написал Бекхэм, использовав домашнее прозвище Бруклина.

Фото: Соцсети Дэвида Бекхэма

Напомним, ранее Бруклин Бекхэм, старший сын Дэвида, обрушился с критикой на родителей на фоне давней вражды, связанной с чрезмерной медийностью семьи. В заявлении старшего сына Дэвида и Виктории говорится, что он не желает примиряться со своей семьёй и впервые в жизни отстаивает свои права. Кроме того, Бруклин раскритиковал своего отца, заявив, что приехал в Великобританию на празднование 50-летия Дэвида, но неоднократные просьбы о встрече были бы удовлетворены только при условии, что жена Бруклина Никола Пельтц не будет приглашена. Ранее сообщалось, что Бруклин заблокировал своих родителей в социальных сетях и призвал их общаться c ним только через адвокатов.

