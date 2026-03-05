Тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему капитаном в игре Кубка был Мойзес, а не Обляков

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, по какой причине капитаном армейцев в полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026 с «Краснодаром» (3:1) был левый защитник Мойзес, а не полузащитник Иван Обляков.
— Почему капитаном сегодня был Мойзес, а не Иван Обляков?
— У нас была беседа. Важная черта этой команды в том, что они сами подошли ко мне, чтобы обсудить этот вопрос. Мы предполагали, что Кордоба будет в старте. Чтобы «обезопасить» Мойзеса, мы решили дать ему повязку. Возможно, повязка чуть больше бы защищала его от арбитров, так как капитан может больше с ними общаться, — приводит слова Челестини официальный сайт армейцев.
Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.
