Тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему капитаном в игре Кубка был Мойзес, а не Обляков

Тренер ЦСКА Челестини объяснил, почему капитаном в игре Кубка был Мойзес, а не Обляков
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, по какой причине капитаном армейцев в полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России сезона-2025/2026 с «Краснодаром» (3:1) был левый защитник Мойзес, а не полузащитник Иван Обляков.

Fonbet Кубок России . 1/2 финала (Путь РПЛ). 1-й матч
04 марта 2026, среда. 20:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Кобнан – 22'     1:1 Глебов – 54'     2:1 Круговой – 68'     3:1 Алвес – 90+3'    
Удаления: нет / Гонсалес – 72'

— Почему капитаном сегодня был Мойзес, а не Иван Обляков?
— У нас была беседа. Важная черта этой команды в том, что они сами подошли ко мне, чтобы обсудить этот вопрос. Мы предполагали, что Кордоба будет в старте. Чтобы «обезопасить» Мойзеса, мы решили дать ему повязку. Возможно, повязка чуть больше бы защищала его от арбитров, так как капитан может больше с ними общаться, — приводит слова Челестини официальный сайт армейцев.

Ответный матч между командами состоится во вторник, 17 марта. Соперники сыграют на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

