Тренер «МЮ» Кэррик прокомментировал поражение от «Ньюкасла» в матче АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик поделился эмоциями от выездного поражения от «Ньюкасл Юнайтед» в матче 29-го тура английской Премьер-лиги (1:2). Отметим, с 45-й минуты «красные дьяволы» действовали в большинстве.
«Мы недовольны своей игрой сегодня. В большинстве ситуаций инициативу держали мы, но надо отдать должное «Ньюкаслу». Знали, что будет непросто, и в ходе встречи оказались в положении, которым следовало воспользоваться, но не сумели этого сделать. Это вызывает у меня горькое разочарование — мы сыграли ниже ожиданий. Победа «Ньюкасла» заслуженная. Мне неприятно это говорить, но так и есть. Нужно вернуться к работе и подготовиться лучше к следующему матчу», — приводит слова Кэррика Sky Sports.
Для «Манчестер Юнайтед» это первое поражение под руководством Майкла Каррика. Клуб набрал 51 очко и идёт на третьем месте в турнирной таблице АПЛ.
